Tchad : Idriss Déby rend hommage à Béchir Madet

Le Président de la République est allé ce matin, au domicile familial de feu Me Béchir Madet Adap pour compatir avec la famille endeuillée.



Feu Me Béchir Madet Adap s’est éteint le 10 novembre 2018, à la veille de son 54ème anniversaire à Paris en France. Il laisse après lui, une veuve et 4 orphelins. Il est un homme à multiple facette : Notaire de son Etat, homme politique, promoteur culturel, écrivain et grand mécène. L’homme qui vient de tirer sa révérence a entamé sa carrière en tant greffier au tribunal de première instance de Bongor en 1988. Il quitte ensuite pour La France où il s’inscrit à l’Ecole notariale de Nîmes. De retour au pays, il ouvre son office notarial en 1998. Il a été tour à tour Président de l’Ordre des Notaires, président de la Commission déontologie et discipline du notariat africain, président fondateur de l’Association pour le développement culturel (ADEC), Conseiller au Conseil économique social et culturel, Ministre de la Justice, Ministre du Pétrole, plusieurs fois membre du Bureau politique national du MPS, président de l’OPJ/MPS et GSP/MPS.



Idriss Déby a tenu à faire le déplacement du domicile du défunt sis au quartier Chagoua, dans la commune du 7ème arrondissement de la capitale pour présenter ses condoléances les plus attristées aux parents, amis et innombrables connaissances du défunt.



Le chef de l’Etat s’est incliné devant la dépouille mortelle de l’illustre disparu et a tenu à lui rendre un hommage mérité en ces termes : « Me Béchir, comme j’ai l’habitude de vous appeler, vous avez beaucoup voyagé. Partout, vous avez noué des amitiés et tissé des relations fraternelles. Aujourd’hui, c’est un autre voyage qui vous éloigne dans un autre monde, qui est l’aboutissement de toutes nos pérégrinations. En cette circonstance douloureuse, j’exprime, au nom de la Nation toute entière, du Gouvernement et en mon nom personnel, toute la douleur et la consternation dans lesquelles nous plonge ta subite disparition. J’ai eu le plaisir de travailler avec un infatigable serviteur de l'Etat, un homme intègre et un cadre compétent, bref un parfait ministre de la République. Sachez que la mort ne vous arrache pas aujourd’hui à l’affection de votre famille nucléaire et celle de votre communauté mais c’est tout le Tchad qui vous pleure. C’est un fossé abyssal que votre perte cause à notre pays en ce moment où la nouvelle République mobilise toutes ses forces vives et toutes ses compétences dans la perspective de la grande bataille de l’émergence. Comme la mort ne peut tuer ce qui ne meurt, vos œuvres vont survivre au temps. Au temps éternel. Toutes mes condoléances à la famille », a écrit de sa plume le chef de l’Etat dans le livre de condoléances.