Tchad-Israël : collaboration pour le renforcement des services d'urgences médicales

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a réceptionné un don d'équipements médicaux techniques offert par le gouvernement israélien, dans le cadre du renforcement du plateau technique des pavillons des urgences des hôpitaux nationaux de N'Djamena, le 15 août 2023.



Dans son allocution, le ministre de la Santé publique, le Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que le partenariat entre l'État d'Israël et le Tchad, voulu par les deux chefs d'État, a été concrétisé grâce aux efforts inlassables de l'ambassadeur de l'État d'Israël basé à Dakar.



Ce partenariat englobe divers domaines, notamment le renforcement des plateaux techniques des établissements de santé, à travers la construction, l'équipement et le renforcement des capacités techniques de nos CHU.



Le renforcement des services d'urgences a débuté par la réhabilitation et l'équipement d'une unité de soins intensifs en traumatologie, ainsi que par l'acquisition d'équipements pour les services d'urgences et la formation du personnel dans quatre CHU de la capitale.



« C'est dans ce cadre que nous recevons ce matin ce deuxième lot d'équipements que vous voyez devant vous. Ces équipements sont essentiels pour la prise en charge des urgences. Nos autorités ont orienté nos actions afin de consolider ces liens et de concrétiser la volonté affirmée de nos deux chefs d'État respectifs », a-t-il souligné.