Tchad - Israël : "nous renforçons notre amitié dans les domaines de la sécurité" (Netanyahu)

Le Premier ministre Netanyahu a déclaré lors de l'événement : "C'est un moment historique qui prolonge des années de contacts, au cours desquels je me suis également rendu au Tchad. Nous renforçons notre amitié dans les domaines de la sécurité pour le bien de la paix et de la prospérité. Nous avons eu d'excellents entretiens hier."



Le ministre de la Défense Yoav Galant a également rencontré le président tchadien Deby ainsi que le ministre de la Défense Daoud Yaya Brahim et le ministre des Affaires étrangères Saleh Andadif lors de leur visite en Israël. Les discussions ont porté sur les défis sécuritaires communs, mettant en évidence les efforts déployés par les pays pour lutter contre le terrorisme.



Le ministre Galant a souligné l'importance de réduire l'influence de l'Iran et du Hezbollah dans la région du Sahel, considérée comme clé pour assurer la stabilité et contrer l'exportation du terrorisme. Il a déclaré : "Je félicite le président du Tchad pour son importante décision d'ouvrir une ambassade en Israël. Le vent du changement des accords d'Abraham souffle également sur le continent africain."



Les liens entre Israël et le Tchad sont considérés comme importants pour la lutte mondiale contre le terrorisme, et l'ouverture de l'ambassade du Tchad en Israël est vue comme la première étape dans l'établissement de liens avec d'autres pays d'Afrique.



Il est par ailleurs rapporté que le Soudan pourrait être sur le point de signer officiellement les Accords d'Abraham. Bien que le Soudan ait officiellement annoncé son adhésion aux accords, il n'a pas encore signé les documents, qui ont été signés avec les Émirats arabes unis et Bahreïn en septembre 2020.



Israël espère désormais faire avancer les accords avec d'autres pays, notamment la Mauritanie et l'Indonésie.