Tchad : L’ADC exige du gouvernement le rétablissement des réseaux sociaux

L’Association pour la Défense des Droits des Consommateurs, dans un communiqué de presse signé de son Secrétaire général par intérim, Yaya Sidjim, a indiqué qu’il n’est pas superflu de rappeler que le partage d'information et la faculté de communiquer librement en utilisant les technologies de l'information et de la communication font partie des droits humains tels que garantis par la déclaration universelle des droits de l'homme.



Selon l'Association pour la Défense des Droits des Consommateurs (ADC), les nouvelles technologies de l'information et de la communication et notamment les réseaux sociaux, sont désormais considérés comme des biens et services essentiels tels que l'eau, la nourriture. L'ADC relève que restreindre, en ce 21 siècle, l'accès des citoyens consommateurs aux réseaux sociaux sans aucune information et explication de la part des opérateurs et des autorités publiques constitue pour les premiers un manque de considération à l'endroit de leurs abonnés et pour les seconds c’est-à-dire les pouvoirs publics, une violation de la liberté d'expression et de communiquer.



En outre, l'Association pour la Défense des Droits des Consommateurs (ADC) exprime ses vives préoccupations sur cette privation de liberté de communiquer et du droit à l'information. Par conséquent, elle demande aux opérateurs de la téléphonie mobile, à l'ARCEP et au gouvernement de rétablir l'accès aux réseaux sociaux et de mettre fin définitivement à ce genre de pratiques privatives de liberté d'expression et de communication.