Tchad : L'ATCP installée pour renforcer les services de santé à Goundi

La cérémonie a réuni les autorités administratives, sanitaires, traditionnelles et religieuses locales.







Remerciements aux ministères et engagement des autorités

Le maire de la ville de Goundi et le chef de canton ont exprimé leurs remerciements aux ministres de la Santé publique et de la Prévention, ainsi qu'à leur collègue de l'Administration du territoire, pour leur "clairvoyance et leadership" ayant permis la réinstallation de l'ATCP.







Le Délégué Provincial à la Santé publique et à la Prévention a, pour sa part, assuré l'ATCP de la pleine disponibilité de la Délégation à l'accompagner dans sa mission.







Le préfet du département de Goundi a exhorté la nouvelle équipe à faire preuve de "sagesse et d'innovation" face aux nombreux défis qui l'attendent, tout en garantissant le soutien de l'ensemble de l'administration pour l'aider à accomplir sa mission.