Accueilli par le Nonce Apostolique, Monseigneur Celtestino Migliore, l'Ambassadeur Makaila a présenté les condoléances officielles du gouvernement tchadien aux autorités du Vatican.





Dans son hommage, l'Ambassadeur Makaila a salué la mémoire du Pape François, le décrivant comme un grand bâtisseur qui a œuvré pour un monde de paix et de justice. Il a également souligné l'engagement indéfectible du défunt pontife envers les plus faibles et les personnes vulnérables.