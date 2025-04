Tchad : L'Athlète Betel Casimir brille à Addis-Abeba et remporte une nouvelle dédaille d'Or

Dans un message partagé ce dimanche 27 avril 2025, Monsieur Betel a exprimé sa joie et sa fierté d'avoir représenté le Tchad lors de cette compétition internationale de haut niveau. Il a relaté ses différents combats victorieux face à des athlètes du Nigéria, de la Côte d’Ivoire et du Mali, avant de décrocher la prestigieuse médaille d'or en finale face à un compétiteur égyptien.





L'athlète tchadien a tenu à adresser ses sincères remerciements à Son Excellence Monsieur le Ministre de la Jeunesse et du Sport, Monsieur Maïdé Hamit Lony, pour la confiance qu'il lui a accordée en lui permettant de participer à cet événement mondial.





Avec humilité et détermination, Monsieur Betel a rappelé l'adage "Petit à petit, l'oiseau fait son nid", soulignant que son objectif ultime reste la participation aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Cependant, il a également exprimé le besoin d'un soutien accru pour pouvoir atteindre ce rêve olympique.





En guise de conclusion, Monsieur Betel a réaffirmé son engagement et sa persévérance avec un message clair : "LE TRAVAIL CONTINUE". Cette nouvelle médaille d'or est un témoignage de son talent et de sa détermination, et elle suscite l'espoir de voir le Tchad briller sur la scène sportive internationale.