Tchad : L’ITRAD ouvre ses portes pour renforcer la productivité agricole face au changement climatique

Dans son discours d’ouverture, le Directeur général de l’ITRAD, M. Yassine Doudoua, a souligné que cette édition met l’accent sur le Parc des Technologies et Innovations Agricoles, créé dans le cadre du Programme de mise à l’échelle des Technologies et Innovations Agricoles pour l’Accroissement de la Résilience des Systèmes de Production et des Exploitations Familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre (TARSPro), ainsi que du Programme de Résilience des Systèmes Alimentaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel (PRSA-TD).



Ces programmes sont financés respectivement par la Coopération suisse et la Banque mondiale, avec une coordination régionale assurée par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF), qui regroupe les institutions de recherche de 23 pays, dont le Tchad est membre fondateur.



Le Directeur général a rappelé que la vision du Président de la République, Son Excellence le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est de transformer l’agriculture tchadienne pour garantir la sécurité alimentaire. Cette vision a guidé l’ITRAD dans l’élaboration de son Plan Stratégique 2024-2033 et de son Premier Plan Opérationnel 2024-2028, en cohérence avec le Cadre Opérationnel du Programme Politique présidentiel.



Prenant la parole au nom du ministre, la Secrétaire générale du Ministère de la Production et de l’Industrialisation Agricole, Mme Fatimé Brahim Noukour, a salué la détermination et la résilience du personnel de l’ITRAD, engagé dans la promotion de la recherche et de l’innovation au service de l’agriculture tchadienne.



Le gouvernement tchadien a exprimé sa reconnaissance à ses partenaires techniques et financiers, en espérant voir cette collaboration se renforcer au bénéfice des producteurs et pour un développement agricole durable.



Rappelons que le Programme Politique du Président de la République repose sur un cadre opérationnel structuré autour de 12 chantiers et 100 actions prioritaires. Dans cette dynamique, ces Journées Portes Ouvertes se veulent un espace de dialogue stratégique entre chercheurs, producteurs, décideurs et partenaires, afin de construire une agriculture plus résiliente face aux défis climatiques.