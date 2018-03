Tchad : L’UJN se réjouit de l’accord entre le gouvernement et les syndicats

L’Union des Jeunes Nationalistes (UJN) félicite, dans un communiqué de presse signé de son président, Louweadoum Ngardomty Blanchard, en date du 17 mars 2018, les travailleurs tchadiens, la plateforme revendicative, le secrétariat général de la présidence et le cabinet civil du président de la République pour l'accord historique mettant un terme à la grève qui a complètement paralysé l’administration depuis bientôt deux mois.



L’Union des Jeunes Nationalistes (UJN) dit prendre acte de l’engagement des deux parties pouvant permettre de sauver l’année académique en cours. Elle en appelle au sens de responsabilité des plus hautes autorités, notamment celle du président Idriss Deby pour son implication personnelle.



En outre, elle demande au président Idriss Deby Itno de faire preuve de nationalisme en respectant scrupuleusement les termes dudit accord car il en découle d’un intérêt de tous les tchadiens.



Enfin, l’UJN demande donc le départ du premier ministre Pahimi Padacké Albert et du ministre des finances et du Budget, Abdoulaye Fadoul Sabre pour son incapacité notoire face à la crise que le pays a traversé.