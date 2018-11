Tchad : L'inspecteur général des finances suspendu pour mauvaise conduite

Un balayeur est finalement balayé par le ministre des Finances et du Budget pour sa mauvaise conduite dans la mission qui lui a été assignée par son département. Il s’agit de l'Inspecteur général des finances Dillah Kouloumaye qui a été suspendu par une note prise par le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Boukar.



La suspension est justifiée par un manquement grave dont il s'est rendu coupable avec quelques complices lors du contrôle des régies financières et services administratifs dans la région du Logone Occidental et de Mandoul, selon une note dont Alwihda Info s'est procuré une copie.



L'inspecteur général des finances, Dillah Kouloumaye, en qui le ministère de Finances et du Budget et l'Inspection générale d'État ont placé leur confiance pour lutter contre le détournement des deniers publics, se serait livré à une véritable chasse aux sorcières contre certains cadres du ministère. Il semble être rattrapé par son passé très peu glorieux au ministère des Finances et du Budget.



L'interpellation injuste de certains cadres du ministère lors de ces contrôles de routine, notamment à Sahr et à N'Djamena, lui est imputable. Certains responsables des régies financières ont même été incarcérés.



L'Inspecteur serait impliqué à son tour dans le détournement des fonds alors qu'il a été nommé pour mobiliser et sécuriser les recettes, et contrôler les agents indélicats.



Cette note suspend six autres cadres du ministère des Finances et du Budget pour manquement grave dont ils se sont rendus coupables dans le cadre de leur mission de contrôle. A qui l’État peut-il faire confiance pour mobiliser et sécuriser les recettes du pays de manière rationnelle pendant que la majorité des tchadiens croupit dans la misère ?