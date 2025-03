Tchad : La Fondation Maarif célèbre la victoire de Çanakkale et l'hymne national turc

Le jeudi 13 mars 2025, la Fondation Maarif au Tchad a célébré la victoire du 18 mars 1915, également connue sous le nom de victoire de Çanakkale, ainsi que la commémoration des martyrs et l'adoption de l’hymne national turc le 12 mars 1921.Dans son allocution, Yusuf Emre Koç, représentant de l'ambassade de Turquie au Tchad, a souligné l'importance de cette célébration, qui marque la victoire de Çanakkale ainsi que l'adoption de l'hymne national turc. Il a rappelé que cette victoire, commémorée depuis 110 ans, a démontré que le détroit des Dardanelles était infranchissable "contre le monde entier".Bien que l'Empire ottoman n'ait pas émergé en tant que nation victorieuse après la Première Guerre mondiale, la victoire de Çanakkale a joué un rôle clé en renforçant la confiance en soi et le sentiment national du peuple turc.Le représentant a évoqué le 57ᵉ régiment, qui a marqué l'histoire de son sacrifice, suivant l'ordre emblématique de Mustafa Kemal : "Je ne vous ordonne pas de combattre, je vous ordonne de mourir." Cette citation symbolise le dévouement et le sacrifice des soldats turcs, faisant de la victoire de Çanakkale un symbole de l'existence de la nation turque.Le 12 mars est aussi l'anniversaire de l’adoption de l’İstiklal Marşı, l'hymne national turc qui symbolise l'indépendance de la Turquie. À cette occasion, le poète Mehmet Akif Ersoy, auteur de l'hymne, a été commémoré. Il a été rappelé qu'il y a 104 ans, l’hymne national a été officiellement adopté par la Grande Assemblée nationale de Turquie, acclamé avec enthousiasme par les députés.Le représentant a également exprimé, au nom de la République de Turquie, son soutien au peuple frère et ami du Tchad dans les domaines bilatéraux et multilatéraux. Il a souligné l'importance de ces commémorations pour renforcer les liens entre la Turquie et le Tchad.