Tchad : La délégation ministérielle à Oregomel prêche la tolérance et le pardon après l'attaque meurtrière

La délégation était conduite par le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, le Général Ali Ahmat Aghabache, qui s'est rendu sur le terrain pour réaffirmer l'engagement de l'État à assurer la sécurité des citoyens.







Fermeté face à l'impunité et la passivité

Avec un message de fermeté, le Général des Corps d'Armée Ali Ahmat Aghabache a interpellé les forces de défense et les autorités coutumières. Il a déclaré : « La sécurité des citoyens est une priorité absolue. Il n’y aura ni impunité ni passivité face aux fauteurs de troubles. »







Les présumés auteurs de l'attaque, interpellés sur place et à Mandekao, ont été placés sous mandat du procureur pour être transférés à N’Djamena. Le Ministre a souligné que "la justice est en marche" et que "l'État reste debout et déterminé à protéger chaque Tchadien."