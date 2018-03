Tchad : La société civile appelle à une journée sans téléphone portable

Le porte-parole du collectif des associations de la société civile, Dingamnayel Nely Versinis a annoncé, lors d’un point de presse, ce samedi 17 mars 2018 à la Bourse du Travail que la journée du jeudi 22 mars 2018 sera une journée sans téléphone, sans achat de crédit, et sans connexion de 5 heures du matin à 14 heures.



Plusieurs organisations de la société civile regroupées dans ce collectif demandent à tous les abonnés sur toute l’étendue du territoire national d’observer à la lettre ce mot d’ordre. Cette journée sans téléphone vise, entre autres, à protester contre les prélèvements abusifs des taxes sur le coût exorbitant des communications. Celles-ci sont en effet les plus chères de l’Afrique.



Le collectif déplore également des sonneries improvisées, la médiocrité et la cherté du service internet, les publicités mensongères, les messages non désirés spontanés et le harcèlement commercial. « En accomplissant ce geste, vous poserez un acte citoyen pour exprimer votre mécontentement aux opérateurs de téléphonie », explique le porte-parole de collectif des associations de la société civile, Dingamnayel Nely Versinis qui a critiqué "une association de malfaiteurs dont la cible est le consommateur".