Tchad : La tenue des élections législatives divise l’opposition démocratique

Le président Idriss Déby Itno a rencontré ce vendredi au Palais de la République, les différents corporations de l'opposition démocratique à savoir le FONAC, la CPDC et le parti politique CAPSUR. Le président Idriss Déby Itno s’est longuement entretenu avec les représentants de ces deux corporations de l'opposition sur le Cadre National du dialogue politique (CNDP) et la tenue des élections législatives en novembre prochain.



Quelques heures après leur rencontre avec le président Idriss Déby Itno, Alwihda Info a recueilli les réactions de la CPDC et du CAPSUR. Selon le secrétaire général adjoint de la CPDC, Ali Gabriel Golhor, l'origine du mal qui ravage aujourd’hui le Tchad se trouve dans la mauvaise gouvernance sur le plan politique, économique et sociale. Par ailleurs, il estime que le mauvais fonctionnement du Cadre National du Dialogue Politique (CNDP) provient de l’existence en son sein des forces occultes qui empêchent les autres de travailler.



« Nous lui avons dit que ce n’est pas la peine de maintenir le Cadre National du Dialogue Politique sous sa forme actuelle. Nous lui avons dit en ce qui concerne les élections qu'elles posent un grand problème dans la mesure où toutes les élections que nous avons eu à organiser jusqu’à présent ne se sont pas déroulées dans la transparence. S’il faut organiser des élections, il faut soumettre la question à l’étude. Il faut que des gens sérieux s’en occupent, mais de toute manière les législatives ne font pas parties de nos préoccupations actuellement », selon le secrétaire général adjoint du CPDC, Ali Gabriel Golhor.



En outre, le président du CAPSUR, Joseph djimrangar Dadnadji estime pour sa part que sa formation politique participera à l'élection législative pour permettre à son parti politique de jauger sa performance sur la scène politique Tchadienne. « Si vous ne participez pas à cette élection, il va remplir l’assemblée nationale par ses hommes. Nous ne lui laisserons pas ce cadeau. S’il organise des élections, nous allons nous battre pour y être là. S’il va faire des élections, on ne va pas le laisser faire seul en tant que parti politique. Il faut avoir l’alternative de se prononcer. Nous serons là pour participer aux élections pour continuer ce que nous avons fait lors des élections présidentielles », a indiqué à Alwihda Info, le président de CAP-SUR, Joseph Djimrangar Dadnadji.