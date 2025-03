Tchad : Lancement de la SENAFET 2025 à N'Djaména, un hommage aux femmes et à leurs défis

Ce samedi, le Premier Ministre, l'Amb. Allah-Maye Halina, a inauguré la SENAFET au Radisson Blu de N'Djaména. L'événement s'est tenu sous le thème inspirant : "Femmes, Défis et Opportunités de la 5ème République." La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités, dont Amina Priscille Longoh, Ministre d'État, Ministre de la Femme et de la Petite Enfance, ainsi que d'autres figures engagées en faveur des droits des femmes. Les femmes du Ministère de l'Eau et de l'Énergie ont également participé à cet événement en présentant un stand. Elles ont mis en avant les défis auxquels leur institution est confrontée, soulignant l'impact du changement climatique sur la vie des femmes tchadiennes. Les participantes ont particulièrement insisté sur la manière dont la raréfaction des ressources en eau et la qualité de l'eau affectent directement l'épanouissement des femmes. Elles ont également évoqué comment le talent et les compétences des femmes peuvent jouer un rôle crucial dans la stabilité et le développement durable du pays.