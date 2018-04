Tchad: Lancement de la construction du premier dépôt pétrolier

Le président Tchadien Idriss Deby Itno a inauguré ce mercredi lors d’une cérémonie de pose de la pierre de construction du tout premier dépôt pétrolier qui est considéré comme un projet industriel pour la sécurité énergétique, et la régulation en hydrocarbures.



Ce premier dépôt de produit pétrolier a une superficie de 40 hectares dont une dizaine sera tout de suite mise en valeur, tandis que le reste fera l’object d'une extension dans une future proche.



Il aura une capacité de 36 millions de litres à savoir 20 millions de litres de gasoil, 10 millions de litres de super essence et de 6 millions de litres de jet.



Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du relancement du secteur pétrolier coûtera à l’État Tchadien une bagatelle somme de 13 milliards de Francs CFA, et permettra la création de plus de 300 emplois. Il sera réalisé par la société française Parlym International.