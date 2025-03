Tchad : Lancement de la régulation de la circulation à N'Djamena avant l'Aïd-Al-Fitr

Cette activité a la particularité d'être menée par des jeunes volontaires, recrutés par l'ONASER et formés par le Groupement de Sécurité Routière (GSR). Pendant trois jours, ces volontaires viendront en support aux agents du GSR pour réguler la circulation, afin de garantir une fluidité de la circulation dans la ville. Leur déploiement est particulièrement prévu dans les artères à forte concentration, permettant ainsi aux citoyens de faire leurs courses pour les préparatifs de cette fête religieuse dans de meilleures conditions.

Engagement et Sensibilisation Le Maire Sénoussi Hassana Abdoulaye et le Directeur Général Adjoint de l'ONASER ont exprimé leur souhait de pérenniser cette première expérience, soulignant l'importance d'impliquer les jeunes pour lutter contre les embouteillages dans les voies publiques. Ils ont également encouragé ces jeunes à sensibiliser les usagers au code de la route, renforçant ainsi la sécurité routière dans la ville.

Encouragement aux Jeunes Volontaires Le Maire a profité de cette occasion pour motiver les jeunes volontaires et appeler d'autres à les rejoindre dans cette aventure. Il a également salué la coopération entre la Mairie et l'ONASER ainsi que le travail remarquable des éléments du GSR dans la gestion de la circulation à N'Djamena.

Visite au Marché Central Après le lancement au rond-point du Palais du 15 janvier, la délégation s'est rendue au marché central de N'Djamena pour constater les dispositifs mis en place afin de faciliter les déviations et éviter une trop grande concentration de personnes autour de ce grand marché, particulièrement fréquenté en période de fêtes.