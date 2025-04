Tchad : Lancement du concours national PPEJ-CONFEJES, vitrine de l'Excellence entrepreneuriale des jeunes

Dans une atmosphère d'enthousiasme et d'espoir, Madame Sola Ndilnodji a tenu à saluer l'engagement constant des plus hautes autorités de l'État, notamment le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l'État, et le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Maïdé Hamit Lony, en faveur de l'autonomisation des jeunes et de la construction d’un tissu économique inclusif.





À l'issue de cette compétition nationale, trois jeunes entrepreneurs talentueux seront honorés. Le lauréat du premier prix aura l'opportunité de représenter fièrement le Tchad au concours international de la CONFEJES, qui se tiendra en marge de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, prévue en mai prochain au Maroc. Cette tribune internationale offrira une visibilité précieuse au génie, à la ténacité et à la créativité de la jeunesse tchadienne.





Selon Madame Sola Ndilnodji, le Tchad regorge de jeunes talents porteurs de solutions novatrices. Elle a souligné que c'est en créant un environnement favorable à leur épanouissement que la nation pourra bâtir un avenir durable. Ce concours, véritable tremplin pour les jeunes entrepreneurs ayant bénéficié d'un financement dans le cadre du PPEJ, vise à faire émerger une nouvelle génération de leaders économiques, capables de transformer les défis structurels en opportunités de croissance. En valorisant l’innovation, la créativité et l'esprit entrepreneurial, le concours se positionne comme un levier stratégique dans la lutte contre le chômage et les inégalités, tout en stimulant une croissance économique inclusive et résiliente. Il traduit la volonté ferme des autorités de faire de la jeunesse un acteur central du développement national, en capitalisant sur son dynamisme et sa capacité d'innovation.





En conclusion, la Secrétaire Générale Adjointe a lancé un appel vibrant à tous les jeunes du Tchad : « Osez, créez, innovez… Le Tchad croit en vous ! Vous êtes la richesse et l’avenir de notre nation. », a-t-elle exhorté avec conviction.