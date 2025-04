Tchad : Le Comité technique national se réunit pour affiner la stratégie de prévention et de gestion des inondations

L'objectif principal de cette rencontre était la présentation des plans d'action par la Mairie centrale de N'Djamena et les autres acteurs sectoriels concernés par la problématique des inondations.





Les discussions ont également porté sur la nécessité d'adapter la stratégie de réponse aux inondations afin d'optimiser les actions et d'obtenir des résultats concrets qui contribuent à améliorer le bien-être des populations tchadiennes exposées à ce risque.





Il est important de rappeler que le Comité technique a pour mission essentielle de définir les stratégies de lutte contre les inondations, d'élaborer le plan d'action détaillé pour cette lutte, et d'évaluer les besoins en ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre de ce plan, avant de les soumettre à l'approbation du Comité national. Cette réunion témoigne de l'engagement des autorités tchadiennes à renforcer leur dispositif de prévention et de gestion des inondations.