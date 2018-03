Tchad : Le FONAC dénonce une fuite en avant des résolutions du forum

Le coordinateur du Front de l'Opposition Nouvelle pour l'Alternance et le Changement (FONAC), Mahamat Ahmat Alhabo a fait, ce samedi 31 mars 2018, au siège du Parti pour les Libertés et le Développement (PLD), une conférence de presse pour clarifier la position du FONAC sur la tenue du forum national inclusif.



Les partis politiques de l'opposition démocratique, membres du Front de l'Opposition Nouvelle pour l'Alternance et le Changement (FONAC) condamnent et rejettent toutes les résolutions grossières, ridicules et fantaisistes de ce forum qui au demeurant, n'apporte aucun changement dans l'amélioration des conditions de vies des tchadiens.



Le FONAC fait observer que le Tchad continue de traverser plusieurs crises gravissimes (financière, économique, sociale, politique). Selon lui, la résolution de ces crises est mille fois plus urgente et importante que la tenue de ce forum qui n'était qu'une fuite en avant et dont la finalité était d'avance : "la pérennisation du pouvoir d'Idriss Déby, un pouvoir aussi néfaste que dangereux pour l'avenir du Tchad".



Le coordinateur du Front de l'Opposition Nouvelle pour l'Alternance et le Changement (FONAC), Mahamat Ahmat Alhabo indique que l'idée d'organiser un forum de réformes des institutions est tout simplement de faire dire par les autres ce que Déby veut absolument : rester et mourir au pouvoir. D'après lui, comme Déby est nullement préoccupé par la recherche des solutions aux crises que traverse le pays mais plutôt sa pérennisation au pouvoir, comme il fallait s'y attendre, il a balayé d'un revers de la main ces propositions, sommes toutes, salutaires pour les populations tchadiennes meurtries par la gestion patrimoniale et calamiteuse de Déby pendant 28 ans de règne. « Vaille que vaille, il a tenu à organiser son forum qui a décidé de faire de lui un monarque absolu, seul maître à bord du bateau qu'il a déjà complètement ruiné. Le forum transformé en simple conférence des militants et sympathisants du MPS, est allé au-delà des rêves de Déby. Les participants au forum ont supprimé la primature à qui Deby déléguait une partie insignifiante de son pouvoir. Déby sera désormais, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du conseil des ministres, général des corps d'armée, chef suprême des armées, président du conseil supérieur de la magistrature, chancelier de l'échiquier, chef de l’ANS, sultan d'Amdjarass. Bref pour combler absolument Déby, le forum a oublié de le nommer généralissime », affirme le coordinateur du Front de l'Opposition Nouvelle pour l'Alternance et le Changement (FONAC), Mahamat Ahmat Alhabo.



Le Front de l'Opposition Nouvelle pour l'Alternance et le Changement (FONAC) déplore que le forum n’ait pas pris une quelconque résolution sur les sujets plus que préoccupants des tchadiens, entre autres le détournement massif des ressources financières du pays et leur placement dans des paradis fiscaux, la déliquescence du système sanitaire des Tchad, la détérioration du système éducatif Tchadien, la pauvreté et la misère ambiante des Tchadiens.