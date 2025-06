L'objectif principal de cette visite était de s'assurer de la bonne exécution des travaux et de renforcer la coordination entre les services municipaux et les acteurs de terrain.



Au cours de sa tournée, le maire a échangé avec des chefs de quartiers, des délégués et des riverains, insistant sur la nécessité d'un entretien régulier des infrastructures, d'une gestion responsable des déchets et de l'implication citoyenne dans la prévention des inondations.