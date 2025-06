Tchad : Le Ministre des Affaires Étrangères participe à la 51e session de l'OCI à Istanbul

Le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, S.E. Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, participe activement à cette session. Il est accompagné par les Ambassadeurs du Tchad en Arabie Saoudite et en Türkiye, leurs Excellences Hassan Saleh Algadam Aldjinedi et Adoum Dangaï Nokour Guet, ainsi que par le Conseiller spécial du Chef Mahamat Saleh Abdeldjelil et ses collaborateurs.







Cette session, qui intervient dans un contexte mondial de profonds bouleversements, notamment le conflit entre l'Iran et Israël, représente un tournant pour l'organisation. Le Chef de la diplomatie tchadienne prononcera un important discours au cours de ce conclave de l'Oumma islamique.