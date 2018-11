Tchad : Le PLD appelle à mettre fin à la guerre contre la population du Tibesti

Le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD), tient depuis ce vendredi 23 novembre 2018, à la Maison de Femmes du Tchad, son quatrième congrès placé sous le thème « Mobilisation pour le développement » en présence des invités à savoir, le français Gerard Fuchs, militant du parti socialiste venu de la France, des leaders de formations politiques de l’opposition démocratique et une myriade de militants en provenance de N’Djamena et de certaines provinces.



Ce 4ème congrès intervient dans un contexte où les élections législatives pointent à l’horizon, permettra à la base du PLD, à sa base de se mobiliser et de se tenir en éveil pour le combat combien noble, celui donner au peuple Tchadien le gout d’une vie heureuse sur sa terre pleine de richesse selon le PLD. Les militants du Parti pour les Libertés et le Développement(PLD), vont définir entre autres la ligne et les orientations politiques, adopter les statuts, les règlements intérieurs et le programme du parti. Ils vont également élire les membres du Conseil Politique National.