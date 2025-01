Tchad : Le Premier ministre fait le point sur les projets d'aménagement du territoire

Le 23 janvier 2025, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a présidé une réunion d'évaluation du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Cette réunion s'est tenue en présence du Ministre Mahamat Assileck Halata et de la Secrétaire Générale du Gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin.

Objectif de la Réunion L'objectif principal de cette réunion était d'analyser l'avancement des 12 chantiers qui se déclinent en 100 actions prioritaires. Un accent particulier a été mis sur l'action n°8 du projet présidentiel, consacrée à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et à l'habitat.



Cette réunion vise à assurer un suivi rigoureux des initiatives en cours et à évaluer l'impact des actions menées dans ces domaines cruciaux pour le développement du pays.