Tchad : Le Tchad s’engage dans la transition énergétique solaire grâce au projet RESPITE signé en Sierra Leone

Le projet d’intervention régionale d’urgence en énergie solaire (RESPITE) vise à financer la capacité de production d’énergie renouvelable dans quatre pays (Tchad, Libéria, Sierra Leone et Togo). L’objectif du projet au Tchad est d’hybrider le réseau électrique de N’Djamena en ajoutant environ 30 MW de capacité solaire PV avec environ 60 MWh de stockage par batterie.



Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des populations en fournissant une réponse adéquate aux besoins énergétiques du pays, qui se caractérise actuellement par un faible taux d’accès à l’électricité (11 %).



Le RESPITE servira également de pilote pour le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque dans le pays, renforçant ainsi les capacités de la SNE. Il s’inscrit dans le plan d’urgence d’électricité de la « Vision 2030 » du Tchad, qui prévoit d’atteindre une puissance utile de 1 056,61 MW pour les besoins énergétiques en 2030, portant ainsi le taux d’accès à l’électricité à 38,12 %.



Le RESPITE permettra à la Société Nationale d’Électricité (SNE) de réaliser les travaux de conception, de fourniture et d’installation, ainsi que l’exploitation et l’entretien de deux centrales solaires photovoltaïques. Il permettra également au Tchad de disposer d’un barème « prix du marché » pour l’énergie solaire à l’échelle nationale, offrant ainsi une stabilité et une meilleure attractivité pour les investisseurs.



Le Ministre a remercié le gouvernement de la Sierra Leone pour l’hospitalité légendaire dont la délégation a bénéficié et a exprimé sa gratitude au nom du Président de Transition pour leur soutien à ce projet important.