Tchad : Le bilan sanitaire des joueurs de football l’équipe nationale révélé

Selon Dr Madjidanem Prudent, médecin chargé de la supervision de la santé des joueurs, deux types de bilans ont été effectués : le bilan de laboratoire, qui comprend les examens sanguins et urinaires, et le bilan cardiaque et cardiovasculaire. D’après ces bilans, plusieurs joueurs ont été testés positifs pour des problèmes d’insuffisance rénale et de maladies du foie, a souligné Dr Madjidanem Prudent.



Il a expliqué que ces organes sont endommagés en raison de la prise de médicaments tels que l'ibuprofène, le diclofénac et d'autres produits souvent consommés pour lutter contre la fatigue et l'inflammation. L’accumulation et l’usage excessif de ces substances nuisent gravement à la santé. En ayant recours à ces médicaments, les joueurs se détruisent à petit feu, a indiqué Dr Prudent. Il conseille que les médicaments constituent un poison pour le corps, car ils sollicitent le foie et les reins, qui sont les organes responsables de l’élimination des toxines de l’organisme. Après ce bilan, les joueurs diagnostiqués positifs seront pris en charge par des spécialistes en fonction de leur pathologie.



Dr Madjidanem Prudent invite les jeunes sportifs à prendre conscience des dangers liés à la prise de médicaments non prescrits et d’autres substances nocives. Lors de cette conférence de presse, il a appelé à une sensibilisation générale sur l’importance du bien-être sanitaire et a encouragé chacun à effectuer des bilans de santé réguliers pour éviter des catastrophes.