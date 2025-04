Tchad : Le désenclavement de Goz-Béïda au cœur des priorités du Ministre des Infrastructures en mission dans l'Est

Comme lors de ses précédentes étapes, le Ministre a d'abord exposé les objectifs généraux de sa mission de suivi-évaluation avant d'annoncer des initiatives spécifiques pour la province du Ouaddaï. L'axe Goz-Béïda-Abéché, actuellement en aménagement, et le tronçon Abéché - Abougoulem figurent parmi les sites que le Ministre prévoit d'inspecter.





Dès son arrivée à Abéché, le Ministre a marqué deux arrêts importants pour évaluer l'état d'avancement de la construction de deux ponts cruciaux sur l'axe Gozbeida - Abeché. Le premier projet concerne la construction d'un pont à deux voies d'une longueur de 400 mètres sur le Wadi Batha, confié à l'entreprise ARAB CONTRACTORS, dont les travaux n'ont pas encore démarré.



Le second arrêt a eu lieu sur le chantier du pont à deux voies de 500 mètres en construction sur le Wadi Bithéa, également réalisé par ARAB CONTRACTORS. Monsieur 𝐀𝐌𝐈𝐑 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐑𝐃𝐀 a souligné que ces deux projets sont essentiels pour désenclaver la province du Sila, souvent isolée des autres provinces, notamment le Salamat et le Ouaddaï, pendant la saison des pluies. Il a fermement demandé aux entreprises de se mobiliser et d'accélérer l’exécution des travaux conformément aux clauses contractuelles.





Par ailleurs, le Ministre a relevé un retard dans les travaux d'entretien périodique de l'axe Abéché - Gozbeida, confiés au Groupement SOGECT TCHAD DENIBE, qui viennent de démarrer. Il a immédiatement instruit l'entreprise de mettre en place un travail de nuit pour la réalisation des ouvrages, de déployer une deuxième équipe travaillant de Gozbeida vers Abdi afin de rattraper le temps perdu, et de corriger rapidement les points critiques sur l'ensemble de l'axe pour faciliter la circulation.





Avant de se rendre à Abéché, le Ministre en charge des Infrastructures a également inspecté les routes Goz-Béïda-Koukou Angarana, Koukou Angarana-Tioro et Tioro-Tissi. Outre les infrastructures routières, il a visité la résidence et les bureaux de la Délégation Générale du Gouvernement auprès de la province de Sila, dont les travaux sont presque achevés, ainsi que le marché moderne de la province, dont le chantier, démarré en 2013, accuse un retard considérable.





Concernant la résidence et les bureaux du délégué Général, dont les travaux sont suspendus depuis 2023, des instructions strictes ont été données à l’Inspecteur général du ministère pour convoquer l’entreprise responsable et obtenir des explications ; à défaut, des mesures coercitives seront prises. Quant au marché moderne, l'entreprise en charge a été récemment mobilisée pour la reprise des travaux et a été sommée de déployer les équipements et les matériaux nécessaires pour accélérer le chantier et le mener à terme dans les délais impartis.