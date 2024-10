Tchad – Le ministre des Sports à Yaoundé : Un soutien de poids pour les Sao

Le football tchadien peut compter sur un soutien de taille en cette période cruciale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Djermah Aumi, est arrivé à Yaoundé ce dimanche 13 octobre pour apporter son soutien aux Sao, l'équipe nationale de football du Tchad, engagée dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.



Après avoir assisté au match de Ndola, en Zambie, le ministre a fait le déplacement jusqu'au Cameroun pour être aux côtés des joueurs lors de cette rencontre décisive. Accueilli à l'aéroport de Yaoundé par le Secrétaire Général intérimaire de la Fédération Tchadienne de Football, Dr Baba Ahmat Baba, il s'est directement rendu à l'hôtel United International, quartier général des Sao.



Rencontre avec l'ambassadeur du Tchad

Sur place, le ministre a reçu la visite de l'ambassadeur du Tchad à Yaoundé, Son Excellence Djidda Moussa Otman. Cette rencontre a été l'occasion de discuter des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du sport. Les deux personnalités ont évoqué notamment la possibilité de développer des échanges sportifs entre les jeunes des deux nations et de renforcer la diplomatie sportive.



Un signal fort

La présence du ministre tchadien à Yaoundé est un signal fort qui témoigne de l'importance accordée par les autorités tchadiennes au football et à cette qualification pour la CAN. En se rendant aux côtés des joueurs, Abakar Djermah Aumi leur apporte un soutien moral indéniable et montre que tout le pays est derrière eux.



Les enjeux

Les Sao du Tchad sont engagés dans une compétition très serrée. Chaque point est précieux et cette rencontre face à la Zambie revêt une importance capitale. La victoire permettrait à l'équipe de se rapprocher de la qualification pour la phase finale de la CAN.



Prochaines étapes

Les prochains jours seront décisifs. Les joueurs tchadiens vont tout donner pour décrocher cette victoire tant espérée. De son côté, le ministre Abakar Djermah Aumi continuera à apporter son soutien et à travailler en étroite collaboration avec la Fédération Tchadienne de Football pour offrir les meilleures conditions de travail aux joueurs.