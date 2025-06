Tchad : Le parti Les Transformateurs alerte sur les violences meurtrières au Ouaddaï et au Mayo-Kebbi

Des massacres qui menacent la cohésion nationale

Les Transformateurs affirment avoir été informés avec "consternation" de ces violences meurtrières, qui ont coûté la vie à de nombreux citoyens, y compris des femmes et des enfants. Le parti a présenté ses sincères condoléances aux familles endeuillées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés toujours hospitalisés.







Le communiqué dénonce avec force la répétition de ces "actes barbares" qui, selon Les Transformateurs, "mettent en péril la cohésion nationale et les droits humains les plus fondamentaux." Le parti rappelle que la "mission sacrée" de l’État est de protéger tous les citoyens, sans distinction, et considère ces massacres comme la "conséquence directe d’une défaillance structurelle de l’appareil sécuritaire et judiciaire."