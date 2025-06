Tchad : Le président de l'ANGE en visite de travail à Kinshasa pour un échange d'expériences électorales

Le président de l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE), Ahmed Barcthiret, a quitté N'Djamena ce 22 juin 2025 à destination de Kinshasa, en République démocratique du Congo.







Il est accompagné du directeur administratif et financier, Adam Nouky Charfadine, et du chef de service conditionnement et déploiement des matériels électoraux, Mahamat Djeddi Kourtou. Cette visite de travail auprès de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) de la RDC s'inscrit dans le cadre d'un échange d'expériences en matière électorale.