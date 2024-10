Tchad : Les Sao, prêts à rugir en Zambie !

L'excitation monte d'un cran au Tchad ! Les Sao, notre fierté nationale, sont sur le point de s'envoler pour la Zambie où ils affronteront les redoutables Chipolopolo le 11 octobre prochain. Sous la houlette de leur entraîneur, Kévin Nicaise, les joueurs ont livré une dernière séance d'entraînement intense ce dimanche 6 octobre à l'Académie de Farcha melizi, sous le regard attentif d'un public venu en nombre pour les encourager.



Les joueurs ont démontré une fois de plus leur détermination et leur talent, laissant entrevoir de belles perspectives pour ce match décisif. Le sélectionneur national, conscient des attentes de tout un peuple, a su insuffler à son équipe un esprit de combat et une confiance inébranlable.



Les Sao sont prêts à en découdre ! Avec une équipe motivée, un staff technique compétent et le soutien indéfectible du peuple tchadien, nos ambassadeurs ont toutes les cartes en main pour réaliser une belle performance en Zambie.