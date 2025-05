Tchad : Les Transformateurs dénoncent un procès politique contre Dr Succès Masra

Appellent le Président Mahamat Idriss Déby Itno à mettre fin à ce « glissement dangereux » et à ordonner la libération immédiate de Dr Masra ;

Interpellent les membres du gouvernement et les institutions judiciaires sur leur responsabilité morale et légale ;

Invitent leurs militants à rester mobilisés et vigilants face aux « manigances » en cours ;

Alertent l’opinion publique nationale et internationale sur les menaces pesant sur la sécurité de leur président et sur la stabilité du pays.

Le parti Les Transformateurs a tenu un point de presse ce mardi 27 mai 2025 pour dénoncer ce qu’il qualifie de « détention arbitraire » de son président, Dr Succès Masra, arrêté le 16 mai à son domicile à Gassi par des hommes armés. Cela fait désormais onze jours que l’opposant politique est en détention, dans des conditions que ses partisans jugent contraires à l'État de droit.Dans sa déclaration, le parti affirme que les accusations portées contre son leader — notamment d’incitation à la haine et, plus récemment, de tentative de coup d’État — reposent sur des bases fallacieuses et relèvent d’une stratégie de neutralisation politique. Les Transformateurs dénoncent une instrumentalisation de la justice, une procédure expéditive et une implication directe de la présidence dans l’affaire, remettant en cause l’indépendance judiciaire.L’audio utilisé comme pièce à charge contre Dr Masra est, selon le parti, un message public antérieur aux événements de Mandakao du 14 mai 2025, et déjà couvert par une amnistie issue des accords de Kinshasa. Ils rejettent également les accusations véhiculées par la MRTV selon lesquelles leur leader aurait fomenté un coup d’État en collaboration avec des présidents étrangers. Le parti soutient que les échanges évoqués relèvent de simples contacts diplomatiques et dénonce une manipulation illégale des téléphones saisis sans mandat judiciaire.Face à la gravité de la situation, Les Transformateurs :Le communiqué se conclut par un appel à la paix, à la justice et à la préservation de l’unité nationale.