Tchad : Les ex-employés de Powerlift Branche Tchad dénoncent des abus et discriminations

Grève et négociations infructueuses

Le point de presse visait à informer l'opinion nationale et internationale sur une grève observée par les salariés du 23 septembre au 7 octobre 2024. Durant cette période, une délégation de trois représentants des différents sites s'était rendue à N'Djamena pour entamer des négociations avec les responsables de la compagnie, en présence d'un collègue convalescent dans la capitale.







Saisi de la situation, l'inspecteur du travail de la commune de N'Djamena avait demandé la suspension du mot d'ordre de grève pour faciliter les discussions. Cependant, ces négociations, menées sous la garantie de l'inspecteur avec la société de placement SOLSUN SERVICES, n'ont pas permis d'aborder le moindre point de revendication. La même impasse a été constatée avec SONO-SERVICE, dont le contrat avec Powerlift a été résilié, entraînant le chômage forcé des employés nationaux.







Recrutements massifs et discriminations ciblées

Les ex-employés ont rapporté un recrutement massif de 23 nouveaux salariés par SOLSUN SERVICES, à la demande de Powerlift. Parallèlement, 24 employés, dont 14 anciens de SONO-SERVICE et 10 de SOLSUN SERVICES, ont été arbitrairement empêchés de reprendre leur poste sur le site. Il est à noter qu'un des employés concernés est actuellement élu à l'Assemblée nationale, et que cette décision a été prise en présence des inspecteurs du travail.



Les anciens salariés ont également exprimé leurs craintes quant aux menaces pesant sur leurs ex-collègues qui ont continué à travailler après avoir participé au mouvement de grève. Il leur aurait été clairement signifié qu'ils étaient perçus comme des "obstacles" à leur renvoi. L'entreprise semble désormais estimer que la voie est libre pour éliminer les opposants à ses pratiques.







Appel aux autorités pour une intervention urgente

Face à cette situation alarmante, les ex-employés lancent un appel solennel aux plus hautes autorités compétentes du pays. Ils demandent des mesures fermes contre les "dérives autoritaires" des dirigeants d'entreprises nationales et internationales opérant au Tchad. Ils insistent sur la nécessité impérieuse de protéger les droits des employés nationaux et de garantir des conditions de travail décentes et respectueuses de la législation en vigueur.