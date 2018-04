Tchad : Les recettes de l'Etat en hausse de 67% au 1er trimestre 2018

Le directeur général du Ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Bahr Bachar a fait, ce lundi 9 avril 2018, au ministère des Finances et du Budget, un point de presse relatif à l'évolution des recettes fiscales au premier trimestre 2018. Une panoplie de mesures prises par le ministère des Finances et du Budget tendant à sécuriser les ressources, à rationaliser et maîtriser les dépenses afin de créer les conditions d’une relance de l'économie nationale, a permis à l’État de mobiliser de façon optimale des recettes au 1er trimestre 2018, selon le ministère de Finances et de Budget.



Le directeur général du Ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Bahr Bachar estime qu'au 1er trimestre 2018, l'on note une nette amélioration de la performance des régies financières dont les recettes cumulées ont atteint 141, 984 milliards CFA contre 87, 363 milliards FCFA au premier trimestre 2017, soit une progression de 54 milliards (+67%) en 2018.



Selon lui, les réalisations de la Direction Générale des Impôts établies à 56,303 milliards au 1er trimestre 2017 ont progressé de +87% au premier trimestre 2018 pour atteindre 105,351 milliards de Francs CFA. La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects a généré 33, 853 milliards sur les trois premiers mois de l'année 2018, contre 23, 620 milliards pour la même période en 2017, soit une augmentation de 43,30%.



Quant au domaine et aux services administratifs, relève le directeur général du Ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Bahr Bachar, leurs réalisations respectives se chiffrent à 1,111 milliards et 1,667 milliards contre 3,318 milliards et 4,120 milliards, soit une baisse de 67% et 60% qui s’explique par la mise en œuvre tardive des valeurs.