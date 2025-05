TCHAD

Tchad : Les sages-femmes tchadiennes font un don de sang pour la maternité du CHUME

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Mai 2025

En prélude à la Journée Mondiale de la Sage-Femme, l'Association Tchadienne des Sages-Femmes et Maïeuticiens a exprimé sa solidarité envers les patientes de la maternité du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant (CHUME). Les professionnels de la santé ont organisé ce samedi 3 mai 2025 une opération de don volontaire de sang au sein de cette formation sanitaire. Une centaine de sages-femmes et maïeuticiens ont participé à cet acte salvateur.