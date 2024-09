Tchad-Lettonie : rencontre entre le Premier ministre Allah-Maye Halina et le président letton

Une rencontre bilatérale a eu lieu le 24 septembre 2024 à New York, entre le Premier ministre, chef du gouvernement du Tchad, l’Ambassadeur Allah-Maye Halina et le président de la Lettonie Edgars Rinkevics.



La 5ème République du Tchad multiplie des relations diplomatiques avec d’autres pays à travers le monde. L’audience qu’a accordée le président de la République de Lettonie, Edgars Rinkevics au Premier ministre tchadien s’inscrit dans cette logique.



Les deux personnalités qui participent aux travaux de la 79ème Assemblée générale des Nations-Unies à New York aux Etats-Unis d’Amérique, se sont entretenues en marge de ces travaux.



Les relations bilatérales entre les deux pays, la coopération au sein des organisations internationales, les enjeux mondiaux liés au changement climatique, aux catastrophes naturelles et la question portant sur le développement durable, sont entre autres, les sujets abordés lors de cet entretien.