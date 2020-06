Tchad : "Ma vision pour la ville de Moundou est grandiose", maire Diambaye Dingambaye

Alwihda Info. Monsieur le maire, depuis quelques temps, au niveau de la commune de Moundou, il y a des travaux qui sont entrepris. Parlez-nous concrètement de ces travaux, comment ça se déroule ?



Diambaye Dingambaye : On a constaté que dans la ville de Moundou, les rues sont un peu dégradées et on s'interrogeait comment il faut faire. Nous avons entrepris ces travaux, c'est pour réparer les routes urbaines, et voir la possibilité même d'étendre même un peu loin, en périphérie. Pour le moment, le plus important c''est de chercher à désenclaver les quartiers parce que pendant la saison des pluies, Moundou est presque impraticable, surtout au mois de juillet-août. On a un peu réfléchi, on a commencé ces travaux et c'est avec les modestes moyens de la mairie, c'est-à-dire qu’on n’a pas eu un financement. Nous avons eu à réfléchir et c'est ce que la mairie a comme recettes qu'on a essayé de planifier. Ce qui signifie qu'on ne va pas tout faire. Nous allons faire ce qu'on peut.



C'est une opération qui va aider toute la population au moment venu, à ne pas avoir d'eau comme par le passé. Là aussi, il faut mettre ça à l'actif du gouverneur qui nous donne des conseils parce que de toute façon, quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons vers lui pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. On doit bénéficier de ses expériences car il a été plusieurs fois maire. C'est dans ce but qu'on a des contacts de temps en temps. Ce n’est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose.



Il y a aussi les panneaux solaires qui sont en train d'être réparés. Est-ce que c'est toujours à l'actif de la mairie ?



Oui, c'est toujours à l'actif de la mairie. On dit que Moundou c'est la ville capitale. Mais quand vous entrez à Moundou quand il fait sombre, ce n’est pas bien. Le peu qu'on a, on est en train de faire en sorte que, même si on ne fait pas la totalité, il faut faire petit à petit, pas à pas, on peut arriver au but.