Tchad : Mahamat Idriss Deby parviendra-t-il à convaincre la population du sud ?

Bien que cette visite dans les différentes localités du sud du pays n’apportera rien de nouveau sur les conditions de vie de la population, elle a un but bien déterminé, notamment de créer un climat de confiance avec la population.



Quoi qu'il dise, le refrain est connu d'avance : "La construction des routes, des hôpitaux, des écoles, l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes". Rien que des promesses fallacieuses.



Déjà, les émissaires ressortissants du sud n'ont pas réussi à convaincre la population de certaines localités sur les événements douloureux du 20 octobre dernier. De plus, les massacres perpétrés dans la zone méridionale s'ajoutent à cela.



Décidément, Mahamat Idriss Déby Itno va faire une descente sur le terrain pour raviver cette tension. Parviendra-t-il à convaincre la population du sud ? Une interrogation qui semble difficile à répondre pour le moment. En tout cas, derrière cette tournée se cache une politique de pré-campagne. Même si rien n'est rassurant quant à la tenue des élections présidentielles dans un bref délai, ce dernier joue à la politique d'apaisement pour mieux convaincre l'électorat. Comme le disait Jean-Paul Sartre, "tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces".



Cependant, Mahamat Idriss Déby Itno a l'obligation de jouer au saint pour détourner la décision de l'Union Africaine concernant son inéligibilité aux prochaines élections. Selon l'UA, "aucun membre de la transition ne pourra être candidat aux prochaines élections". Une décision qui ne fait pas peur au président de transition et à ses alliés. Cependant, il redoute le projet de déstabilisation par la rébellion et les messages de division soutenus par l'opposition et bien d'autres influenceurs.



Malheureusement, son discours lors de sa tournée dans le nord du pays est un manque à corriger. Comment peut-on justifier un problème diplomatique par de tels propos : "qu'ils veulent nous diviser en communautés, nord-sud, est-ouest, centre et en religion. Nous n'accepterons pas un tel schéma" ? Ce dérapage verbal risque de ternir cette tournée.



Même si cette transition n'a pas pu changer le quotidien des Tchadiens, face à cette politique de pré-campagne, la seule arme est de se rapprocher de sa population. Malheureusement, cette tournée représente une perte financière pour le trésor public.



Pour convaincre la population du sud, Mahamat Idriss Déby Itno doit opter pour la justice et l'égalité. C'est la seule chance de sauver l'honneur de sa transition. Même si en Afrique, on organise des élections pour vaincre, la voix du peuple compte toujours. En tout cas, cette visite n'est qu'une façade. Ce que tout Tchadien veut, c'est une bonne gouvernance.