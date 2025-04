Tchad : Mahamat Massar Houd présente quatre ouvrages riches en contenu pour le plaisir des lecteurs

Le premier ouvrage présenté est un essai intitulé : "Mécanisme de mise en œuvre du compte unique du Trésor et gestion de la trésorerie au Tchad". L'auteur y explore en profondeur les enjeux cruciaux de la gestion des finances publiques pour la stabilité économique et la confiance citoyenne au Tchad, en mettant en lumière l'importance et les dispositifs de la réforme majeure du compte unique du Trésor.





Le second livre, un roman captivant intitulé "La réussite d'un orphelin", relate le parcours inspirant de Brahim, un brillant avocat devenu ministre de la Justice et des Droits Humains. Son combat pour l'amélioration des conditions pénitentiaires le confronte à un système injuste qui l'emprisonne. L'histoire suit sa lutte pour sa réputation et celle des opprimés, avec le soutien d'une avocate déterminée, Fatimé, révélant les failles du système judiciaire et se concluant sur une note d'espoir et de résilience humaine.





Le troisième ouvrage, un récit poignant intitulé "Le sort des enfants oubliés", plonge le lecteur dans le monde difficile des enfants orphelins en quête de leur place. L'auteur explore les dynamiques familiales et sociétales contribuant à l'orphelinage, mettant en lumière les injustices et les défis auxquels ces enfants sont confrontés. Les thèmes de la solidarité, de l'amour, de la résilience et de l'espoir tissent une trame émouvante, rappelant l'importance de l'empathie et de l'action pour un avenir meilleur.





Enfin, le quatrième ouvrage est un recueil de poèmes intitulé "Les mères sont des reines". À travers des vers empreints de sensibilité et de symboles culturels forts, l'auteur rend un hommage vibrant à la puissance et à la résilience des femmes tchadiennes, s'inspirant notamment du vécu de sa propre mère. Les poèmes explorent les thèmes de la résistance, de l'endurance et de la mémoire collective, dépeignant ces femmes comme des figures sacrées et des sources d'inspiration intemporelles.





Mahamat Massar Houd, né à Laï en 1989, incarne la richesse de la diversité culturelle tchadienne. Romancier, poète et essayiste, il puise dans ses origines pour explorer les complexités de l'âme humaine et les enjeux sociaux.



Sur le plan académique, son parcours brillant l'a mené de l'Université de N'Djamena à l'ENAM du Tchad et à l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun, où il a obtenu un Master en Fiscalité, Finance et Comptabilité Publique. Ses travaux de recherche se concentrent sur les finances publiques en Afrique centrale, avec un intérêt particulier pour le Tchad. Avec ces quatre nouvelles parutions, Mahamat Massar Houd confirme sa place comme une voix importante de la littérature tchadienne contemporaine, apportant une perspective à la fois technique, scientifique et profondément humaine.