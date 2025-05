RDC : l’enseignement supérieur dans tous ses états

L’ouvrage décrit les coulisses du processus, explique les résistances rencontrées, dénonce les pratiques rétrogrades et jette les jalons des perspectives de la réforme du système éducatif du supérieur Congolais.



Il découle d'une enquête in situ rigoureuse, accordant la parole, aux parties-prenantes et partenaires de l'ESU, en vue de s'exprimer sur le type et la forme de l'Université à réinventer, et pour quel type du Congo ?



Les huit chapitres qui composent l'ouvrage, retracent:

(i) l'objet et balisage méthodologique, conceptuel et théorique des EGESU-RDC-2021,

(ii) explique les caractéristiques sociodémographiques des parties prenantes,

(iii) analyse les perceptions et expériences des parties prenantes de l'état général de l'ESU-RDC,

(iv) explore les suggestions des enquêtés quant aux priorités pour la réforme de l'ESU-RDC 2021,

(v) démontre la socio anthropologie des coulisses et résistances rencontrées,

(vi) vulgarise les discours et communications des participants qui expliquent la quintessence et la nécessité de la réforme du supérieur au Congo-Kinshasa,

(vii) immortalise les recommandations ou résolutions des états généraux, adoptés en conseil des ministres. Ce chapitre met en exergue, les responsabilités de chaque partie, face aux survies des recommandations (Parlement, gouvernement, MINESU, les EIESU) ; et le huitième et dernier chapitre (viii) discute les résultats et projette les perspectives de la réforme du système éducatif du supérieur en RDC.



L'ouvrage explicite aussi, les écarts entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé, et ce sont ces écarts qui rendent pratique la crise de contexte. La réforme du système éducatif du supérieur est-elle appliquée réellement à ce jour ?



L’ouvrage est écrit par le docteur Antoine Thimpi Wola et le politologue Michel Bisa Kibul qui sont enseignants-chercheurs à l'Université de Kinshasa. Gastro-entérologue de formation, le docteur Wola a été codonateur des RDC-2021, puis il fut le tout premier secrétaire général chargé de recherche scientifique à l'Université de Kinshasa, la plus grande université publique de la RDC. Il occupe actuellement le poste de coordonnateur de l’incubateur du génie scientifique congolais au ministère de la scientifique et des innovations technologiques.



Quant à Michel Bisa Kibul, il est secrétaire scientifique de l’Observatoire de la gouvernance, membre actif de l'Association pour l’anthropologie du changement sociale et du développement (APAD). Les deux chercheurs sont par ailleurs membres de l'Association des professeurs de l’Université de Kinshasa (APUKIN).