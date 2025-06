Hunan : dans le parc national archéologique de fours Tongguan de Changsha

Datant de la dynastie Tang jusqu'à celle des cinq dynasties et vieux de plus 1200 ans, le parc national archéologique de fours Tongguan de Changsha, a été découvert 1956 lors du recensement des vestiges culturels de la province de Hunan.



Il s'agit d'un site de production de céramique, qui a été classé en 1988 dans la troisième liste des sites protégés d'importance nationale par le Conseil d'État. En 2011, la technique de cuisson de la céramique des fours de Tongguan de Changsha a été inscrite dans la troisième liste du patrimoine culturel immatériel national.



Le parc national archéologique a officiellement ouvert ses portes en juin 2012, et en décembre 2013, il a obtenu le titre de « parc national archéologique », devenant ainsi, le premier parc de ce type dans la province de Hunan, salué comme leader en Chine et de classe mondiale.



En janvier 2021, il a été désigné comme site touristique national de catégorie A4, et en 2024, la zone touristique culturelle de fours Tongguan est reconnue comme zone de villégiature touristique nationale.



Les fours Tongguan de Changsha, sont le berceau de la céramique polychrome sous glaçure, brisant le monopole décoratif des céramiques vertes du Sud et blanche du Nord. Ils ont intégré à la céramique des poèmes, peintures, proverbes, et des motifs en relief uniques, inaugurant l'art décoratif céramique chinois.



Leurs produits furent exportés vers 29 pays et régions, formant la route maritime de la soie, traversant Xiang Jiang, le lac Dongting et le Yang Tsé vers l'Asie et l'Afrique du nord-est, témoignage historique des échanges amicaux entre la Chine et le monde. Ils incarnent l'esprit pionnier et l'ouverture du peuple hunanais, étant salué comme un jalon de la culture Han vers le monde, et une réalisation dans l'histoire de la céramique mondiale.



Il convient de signaler que Qu Wei, directeur du Musée des fours Tongguan de Changsha et responsable de la gestion des reliques, a contribué efficacement au retour de ces trésors culturels en Chine. Promoteur actif de l'inscription des fours Tongguan sur la liste du patrimoine mondial dans le cadre de la route maritime de la soie, ses efforts ont permis au site d'intégrer en 2019, la liste préliminaire des sites patrimoniaux : la Route maritime de la soie et des sites historiques de Chine.