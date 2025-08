Les États-Unis annoncent un programme mondial d’exportation de l’IA

Représentant l’administration Trump, le directeur de l’Initiative Nationale sur l’IA, Michael Kratsios, a prononcé un discours ambitieux lors de la réunion ministérielle de l’APEC sur le numérique et l’intelligence artificielle, dévoilant les grandes lignes de la stratégie américaine en matière d’exportation de technologies d’intelligence artificielle.



S’exprimant devant des ministres et décideurs de l’espace Asie-Pacifique, Kratsios a présenté les objectifs du Plan d’Action sur l’IA lancé par le président Donald Trump le 23 juillet 2025. Ce plan vise à maintenir la suprématie technologique des États-Unis tout en renforçant la coopération internationale dans un cadre respectueux de la souveraineté des États partenaires.



« Notre souhait est que l’IA soit un outil de diplomatie bilatérale puissant », a déclaré le directeur. « En partageant le savoir-faire américain à travers des packages technologiques complets, nous aspirons à forger des partenariats fondés sur la confiance, l’innovation et la prospérité mutuelle. »



Des partenariats stratégiques au cœur de la politique IA de l’Amérique

M. Kratsios a rappelé que le président Trump a signé trois décrets exécutifs pour concrétiser cette stratégie : Interdire l'achat de modèles d’IA biaisés idéologiquement par le gouvernement américain, accélérer la construction de « data centers » et infrastructures énergétiques, promouvoir l’exportation de la pile technologique IA américaine (AI Stack) à destination des alliés et partenaires.



Le programme d’exportation de l’IA en cours de création comprendra : matériel optimisé pour l’IA (puces, serveurs, cloud), systèmes de données et de labellisation, modèles et logiciels IA, solutions de cyber-sécurité, applications sectorielles (santé, éducation, agriculture, transport, etc.).



Un soutien fédéral total aux exportations

Pour garantir le déploiement fluide de ces packages, l’administration s’engage à mobiliser l’ensemble des outils financiers fédéraux : prêts directs, garanties de crédit, investissements en capital, co-financements, assurances risques politiques, études de faisabilité et assistance technique.

« Grâce au leadership du président Trump, l’intelligence artificielle américaine est officiellement ouverte au commerce », a affirmé Kratsios.



APEC et IA : bâtir l’avenir numérique du Pacifique

Kratsios a rappelé la vocation première de l’APEC : soutenir la croissance économique dans la région Asie-Pacifique. L’intelligence artificielle, selon lui, représente une opportunité inédite de coopération technologique entre les États membres.



Il a également mis en garde contre une approche trop régulatrice, inspirée du modèle européen, qui pourrait freiner l’innovation : « Vous avez le choix : suivre un modèle d’hyper-réglementation et être distancés, ou nous rejoindre dans cette nouvelle ère d’innovation et d’exploration. »



Un appel à une nouvelle ère d’excellence américaine

Kratsios a rattaché l’ambition technologique américaine à l’héritage pionnier des États-Unis, comparant l’IA à la conquête spatiale : « Ce n’est pas une course vers la Lune, mais une course sans ligne d’arrivée, vers un avenir façonné par l’ingéniosité humaine et la liberté. »

Les États-Unis, affirme-t-il, continueront à défendre la souveraineté, la transparence, et la collaboration volontaire, refusant les modèles de gouvernance technocratique centralisée. « Avec l’exportation de la pile IA américaine, nous prolongeons l’héritage des explorateurs, des inventeurs, et des pionniers. »