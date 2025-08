La Maison Blanche crée une Task Force présidentielle pour les Jeux Olympiques d’été 2028

Par décret présidentiel, le président Donald J. Trump a officiellement créé la White House Task Force on the 2028 Summer Olympics, afin de coordonner les préparatifs fédéraux en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2028, qui se tiendront à Los Angeles.

Cette initiative, saluée comme un tournant stratégique pour la sécurité nationale, l’économie et le rayonnement international des États-Unis, vise à garantir un événement sécurisé, bien organisé et digne de la grandeur américaine.



Une coordination fédérale au plus haut niveau

La Task Force sera dirigée par le président Trump lui-même, assisté du vice-président JD Vance en tant que vice-président du groupe. Un directeur exécutif, encore à nommer, assurera la gestion quotidienne et la mise en œuvre des décisions. Composée des principaux membres du cabinet, de hauts responsables de la sécurité nationale et de la communication, la Task Force intégrera notamment les secrétaires à la Défense, à la Sécurité intérieure, aux Transports, à la Justice, ainsi que le directeur du FBI et le président de la FCC.



Son siège administratif sera établi au sein du Département de la Sécurité intérieure (DHS), qui fournira le soutien logistique et financier.



Missions clés de la Task force

Parmi les objectifs principaux :

- Assurer la sécurité intégrale des jeux via la coordination de l’ensemble des agences fédérales de sécurité. -Garantir la fluidité des transports pour les millions de visiteurs attendus.

- Simplifier les processus de visa et d’accréditation pour les athlètes, officiels, entraîneurs et journalistes internationaux.

- Identifier et lever les obstacles juridiques ou logistiques à la bonne tenue de l’événement.

- Renforcer la collaboration avec les États et collectivités locales, assurant une préparation unifiée.



Chaque agence membre devra soumettre un rapport détaillé de ses plans au plus tard le 1er octobre 2025.



Un impact économique et diplomatique historique

Selon les projections fédérales, les Jeux de 2028 devraient générer près de 18 milliards de dollars d’activité économique à travers les États-Unis, créant environ 90 000 emplois équivalents temps plein et produisant plus de 700 millions de dollars de recettes fiscales locales et étatiques.



Avec plus de 15 millions de visiteurs attendus, les secteurs du tourisme, de la restauration, du commerce et de l’hôtellerie bénéficieront d’un essor sans précédent, consolidant la position des États-Unis comme leader mondial du sport et du divertissement.



Montrer au monde la grandeur américaine

Cette décision s’inscrit dans une vision stratégique plus large du Président Trump, visant à utiliser les grandes manifestations sportives pour promouvoir l’image des États-Unis sur la scène mondiale, attirer les investissements étrangers et renforcer l’unité nationale.



Le chef de l’État a rappelé que ces Jeux Olympiques, les premiers organisés aux États-Unis depuis Salt Lake City 2002, seront également une vitrine pour la célébration du 250e anniversaire des États-Unis en 2026, un jalon de fierté nationale qu’il entend magnifier. La Task Force présidentielle restera active jusqu’au 31 décembre 2028, sauf prolongation.



Ce nouveau décret marque une volonté claire : faire des Jeux Olympiques de Los Angeles un événement sûr, prospère et inoubliable, à la hauteur de la grandeur américaine.