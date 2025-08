Etats-Unis : annonce d’une série de mesures diplomatiques et migratoires

Lors de son point de presse quotidien, la porte-parole du Département d’État, Tammy Bruce, a présenté plusieurs initiatives importantes en matière de politique étrangère, de sécurité régionale en Afrique, d’immigration et d’organisation des Jeux Olympiques de 2028.



Accord de paix RDC-Rwanda : des avancées diplomatiques saluées

Tammy Bruce a annoncé que des délégations de la République Démocratique du Congo et du Rwanda ont été reçues à Washington la semaine dernière dans le cadre de l’application de l’accord de paix du 27 juin. Sous la conduite du conseiller principal Boulos, les discussions ont porté sur la sécurité régionale, la coopération économique et les efforts de réconciliation dans la région des Grands Lacs. Ces négociations visent à stabiliser durablement une zone marquée depuis des décennies par des tensions transfrontalières et des conflits armés.



Un programme pilote de caution de visa annoncé pour le Malawi et la Zambie

Dans le domaine migratoire, le Département d’État a publié une règle finale temporaire dans le « Federal Register », concernant un programme pilote de caution de visa. À partir du 20 août 2025, les ressortissants du Malawi et de la Zambie demandant un visa de type B1/B2 (affaires ou tourisme) devront verser une caution pouvant aller jusqu’à 15 000 dollars.



Selon Mme Bruce, cette mesure ciblée s’inscrit dans l’Exécutive Order 14159 et vise à dissuader les dépassements de visa, tout en renforçant le respect des lois migratoires américaines. Ce programme est présenté comme « de bon sens » et temporaire, bien que ses effets seront évalués dans les mois à venir.



Une Task Force présidentielle pour les JO de Los Angeles 2028

Enfin, Mme Bruce a confirmé que le président Donald Trump a signé aujourd’hui un décret présidentiel établissant une Task Force de la Maison Blanche pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2028.

Prévue pour coordonner les efforts fédéraux, étatiques et locaux, cette Task force aura pour mission : d'assurer une sécurité optimale pour les millions de visiteurs attendus, de garantir des procédures de visa efficaces pour les délégations étrangères, de fluidifier les infrastructures de transport pendant les Jeux.