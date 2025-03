Tchad - Mao : La Maire adjointe inspecte les infrastructures publiques et exige le respect des normes d'hygiène

Le 14 mars 2025, la Maire adjointe de la commune de Mao, Mme Zara Bintou Mouta Mbodou, a mené une inspection des stations de lavage, des latrines du marché, et du marché central de Mao, ainsi que des ravins menaçant les grandes voies. Elle était accompagnée par une importante délégation, soulignant l'importance de cette initiative. Cette visite avait pour but d’évaluer l’état des lieux et de vérifier les conditions d’hygiène et de sécurité au sein de la commune. Sur place, Mme la Maire adjointe et son équipe ont eu des échanges constructifs avec les responsables des stations de lavage et des latrines. Elle a fermement exhorté les gestionnaires à respecter rigoureusement les normes d’hygiène, insistant particulièrement sur l'importance pour les propriétaires des stations de creuser des puisards afin d’éviter l’écoulement des eaux usées sur les voies publiques.