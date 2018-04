Tchad : Moral d'acier, Babouri continue à souffrir des séquelles de sa détention

Une délégation de la société civile conduite conjointement par le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des des droits de l'homme (CTDDH), Mahamat Nour Ahmat Ibedou et le porte-parole du Comité d'Action en Faveur de Babouri, s'est rendue ce samedi à Farcha chez l'activiste Mayadine Babouri pour s’enquérir de son état de santé et lui manifester son soutien dans sa lutte contre l'injustice et la mauvaise gouvernance.



L'activiste Mayadine a réservé un accueil chaleureux à la délégation de la société civile. Il a exprimé sa reconnaissance pour le combat mené par les acteurs de la société civile tchadienne avec le soutien des organisations internationales des droits de l'homme ayant abouti à sa libération intervenue avant-hier au Palais de justice.