Tchad : N'Djamena accueille la 59e réunion ministérielle de l'UNSAC, focus sur la crise humanitaire

Le Premier ministre a réitéré l'engagement indéfectible du Tchad pour la paix et la stabilité, tout en lançant un appel vibrant à la communauté internationale pour une réponse urgente aux crises humanitaires, particulièrement celle qui sévit à l'Est du pays.





Abdou Abarry de l'UNOCA (Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale) a salué l'hospitalité du Tchad, tandis que la Ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo-Temon, a souligné l'importance d'une coordination renforcée entre les États membres de la sous-région.





Cette réunion cruciale rassemble diplomates, autorités et acteurs clés pour aborder les défis sécuritaires et humanitaires de la région, marquant un pas de plus vers un avenir plus stable en Afrique centrale.