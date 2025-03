Tchad - Niger : Solidarité régionale et promotion des droits des femmes lors de la SENAFET

Le 28 février 2025, le Niger a marqué son engagement envers les droits des femmes en accueillant la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfant du Tchad. Cette visite s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), un événement majeur pour la promotion des droits des femmes et leur rôle dans le développement socio-économique.





Coopération régionale pour l'autonomisation des femmes



Les échanges entre les deux ministres ont souligné l'importance de la coopération régionale dans la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Cette rencontre renforce les liens de solidarité entre le Tchad et le Niger, deux pays voisins engagés dans la promotion des droits des femmes.





Un signe fort de solidarité





L'accueil de la ministre Tchadienne à Niamey est un signe fort de solidarité et d'engagement commun pour les droits des femmes au Tchad et dans la région. Ces initiatives sont essentielles pour renforcer les capacités des femmes et leur contribution au développement durable.