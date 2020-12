Tchad-RCA : "il ne faut pas doigter un pays frère pour le rendre responsable" (ex-présidente Samba Panza)

L'ancienne présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, est candidate à la présidentielle de dimanche prochain. Elle a accordé un entretien à la chaîne RT France, diffusé mardi , dans lequel elle aborde la crise et motive son intérêt pour le fauteuil présidentiel, afin de "poursuivre le travail entamé entre 2014 et 2016".Répondant aux questions de la journaliste Samantha Ramsamy, Catherine Samba-Panza prône une autre façon de gouverner, centrée sur les préoccupations des centrafricains."On se rend compte qu'il y a une grande pauvreté qui s'installe, doublée de préoccupations sécuritaires profondes également. (...) Je pense que le bilan n'est pas très positif. Il appartiendra aux populations de l'apprécier", estime Catherine Samba-Panza qui reconnait toutefois des actes posés par l'actuel président Faustin-Archange Touadera."Je n'ai pas de revanches à prendre. Je pense que mes états de service pendant la transition sont parlants. Et la population a gardé un bon souvenir de mon passage à la tête de la transition", ajoute-t-elle.Selon l'ex-présidente, "ce sont les questions de gouvernance qui ont apporté des problèmes dans notre pays". Catherine Samba-Panza précise avoir "bâti un programme avec cinq grands chantiers qui permettront de répondre aux attentes des populations".