Tchad-RCA : sécurisation de la frontière, le chef d’État-major de l’Armée de terre en première ligne

Dans un contexte sécuritaire marqué par des menaces transfrontalières, le chef d’État-major de l’Armée de terre (CEMAT) s’est rendu ce 11 mars 2025 à Sido, localité frontalière avec la République centrafricaine, afin d’inspecter le dispositif militaire en place, et d’évaluer la capacité opérationnelle des forces engagées dans cette zone stratégique.



Cette mission a pour objectif principal de recueillir les doléances des troupes, d’identifier les défis sur le terrain et de transmettre un message fort du chef de l’État, chef suprême des armées.



Lors de son échange avec les soldats déployés sur le terrain, le CEMAT a insisté sur l’urgence de renforcer la surveillance de la frontière pour empêcher toute infiltration d’armes, de criminels ou de groupes menaçant la sécurité du Tchad et de ses citoyens.



« Cette frontière présente tous les dangers. Vous devez être en alerte permanente, défendre la patrie et protéger nos populations et leurs biens. Il est impératif d’éviter toute dérive et de refuser de tomber dans les pratiques mafieuses », a-t-il martelé, devant ses frères d’armes.



Il a également exhorté les soldats à changer de mentalité, à développer leurs compétences et à adopter une nouvelle approche stratégique pour relever les défis sécuritaires actuels. Après cette rencontre avec les troupes tchadiennes, le CEMAT a traversé la frontière pour une visite de courtoisie auprès du sous-préfet de Sido/RCA, et du détachement de sécurité centrafricain.



Cette entrevue vise à renforcer la collaboration sécuritaire entre les deux nations, et à établir une coordination plus efficace face aux menaces communes. Le sous-préfet de Sido/RCA, saluant cette initiative, a souligné l’importance d’une coopération sincère, pour garantir la sécurité des populations vivant de part et d’autre de la frontière.



« Cette visite est un fort message adressé aux malfrats qui sévissent dans nos régions respectives. Une action concertée est essentielle pour leur barrer la route », a-t-il déclaré. En intensifiant la surveillance et en consolidant la coopération avec la République centrafricaine, le Tchad affirme sa détermination à garantir la paix et la sécurité de ses citoyens.